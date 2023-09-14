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CHP yandaşı Fatih Portakal topu eline aldı: Muhalefetin ve o liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var! Milleti siyasete küstürdünüz...

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Giriş: 14.09.2023 20:22
Mayıs seçimlerinin ardından CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere koalisyon masasında baş gösteren kaos günden güne büyüyerek devam etti. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala, İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını duyurmasına karşılık restleşmelerin ardı arkası kesilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan açıklamanın ardından, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı. Partiler arasındaki karşılıklı restleşme sürerken, CHP yandaşı Fatih Portakal muhalefete karşı topu eline yeniden aldı. Portakal, “Fotoğraf ortada siz ittifaksız nasıl alacaksınız bilemiyorum… Muhalefetin iyi bir derse ihtiyacı var. O liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var. Milleti siyasete küstürdünüz. Sizin yüzünüzden kaybettiğiniz o yarış yüzünden hanımefendiler, beyefendiler insanlar siyasete küstü” ifadelerini kullandı.
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