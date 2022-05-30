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CHP yandaşı Can Ataklı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyanı! İflah olmayacak bu adam

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Giriş: 30.05.2022 13:17
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da esnaf ziyaretinde vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt vermesi ve İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürünü arayınca vatandaşın haklı olduğunun ortaya çıkmasını "Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin." sözleriyle eleştirdi.
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