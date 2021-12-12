12 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP ve İYİ Parti'de adaylık krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'na veto mu? CHP Diyarbakır ziyaretinden neden vazgeçti? Çarpıcı değerlendirmeler
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yaptıkları halde henüz bir aday belirleyemediler. Peki adayları kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.