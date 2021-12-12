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CHP ve İYİ Parti'de adaylık krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'na veto mu? CHP Diyarbakır ziyaretinden neden vazgeçti? Çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 12.12.2021 13:29
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yaptıkları halde henüz bir aday belirleyemediler. Peki adayları kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Adaylık krizi! Kılıçdaroğluna veto mu? ADAYLIK KRİZİ! KILIÇDAROĞLU'NA VETO MU?
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Adaylık krizi! Kılıçdaroğlu’na veto mu?
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