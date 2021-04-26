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CHP ve İYİ Parti Türkiye'yi hedef alan HDP'ye neden sessiz?

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Giriş: 26.04.2021 09:35
Güncelleme:26.04.2021 10:36
HDP'nin Türkiye'yi soykırımla ile suçlayan skandal bildirisine Cumhur İttifakı cephesinden tepkiler sürerken CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye sessiz kalması dikkat çekti. Ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun Türkiye karşıtı açıklamasına tepki gelmedi.
HDPye neden sessizler? HDP'YE NEDEN SESSİZLER?

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