CHP ve HDP FETÖ'nün umudu mu oldu? PKK’nın CHP’ye tezkere teşekkürü ne anlama geliyor?

CHP’den sonra HDP’den de KHK'lılara destek verdi. İBB kadrosundaki 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. PKK'lılardan sonra İBB'deki FETÖ'cüler de deşifre oldu. Öte yandan PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş, "CHP tezkereye hayır diyerek desteği hak etti" dedi. CHP ve HDP FETÖ'nün umudu mu oldu? İBB'de kadrolar terör örgütlerine mi emanet? CHP ve HDP artık kol kola mı yürüyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen değerlendirdi.

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