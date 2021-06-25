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CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!

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Giriş: 25.06.2021 03:34
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da halkın yanına gitti. Burada PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yaptıkları için eleştirilen Öztrak, "Nerede yapmışız? Hep beraber anlatacağız. Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli." diye cevap verdi.
CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
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