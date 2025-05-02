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CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu: Saldırı hukuk karşısında yanıt bulacak

CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu: Saldırı hukuk karşısında yanıt bulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:23
Ankara'da 23 Nisan'da kayda geçen görüntüler, CHP'nin otobüsünü kullanan şoförün bir kadın polisin canına nasıl kastettiğini gözler önüne sermiş "Dur" ihtarına uymayan şoför, otobüsü polisin üzerine sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olaya ilişkin bir açıklama geldi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu: Saldırı hukuk karşısında yanıt bulacak
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