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CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar

CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 16:39
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiden kendisine bilgi akışı olduğunu iddia etmiş ancak o dönem bu sözlerinin üzerinden durulmamıştı. Benzer açıklamalar Özgür Özel'den de gelmeye devam ediyor. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel hangi bürokratlardan bilgi alıyor bu bilgileri nasıl kullanıyor? İşte CHP ve köstebeklerle ilişkisi.
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CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar
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