25 Nisan 2022, Pazartesi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikler gerçekten kesik miydi? Bakan Fatih Dönmez gerçekleri ortaya çıkarttı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkı provoke ederek elektrik faturası ödemeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği bir evin de elektriklerinin kesik olduğunu göstererek şov siyasetine devam eden Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu evin o gün elektriklerinin olduğunu belirterek "Elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti. Diğer yandan Keçiören Kaymakamlığı da ikametgahına 4 aydır elektrik verilmediği iddia edilen vatandaşın elektriğinin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğini, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığını bildirdi.