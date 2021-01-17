- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor
Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP’nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...
Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber'i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP'nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...