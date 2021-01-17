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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 12:57
Güncelleme:17.01.2021 13:19
Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP’nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...

Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber'i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP'nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU A HABER'İ NEDEN HEDEF ALIYOR? A HABER SORUYOR KILIÇDAROĞLU YANIT VERMİYOR

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