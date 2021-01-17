CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor

Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP’nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...

Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber'i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP'nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...