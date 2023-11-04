CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP 38. Olağan Kurultayı bir kez daha olaylı geçti. "Değişimciler" yani İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen mücadelede gerginlik tavan yaptı. Kongrede söz alan eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki, gösterdi.