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CHP kongresinde olay! Eski vekil Sabri Ergül’den Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş: 04.11.2023 16:54
CHP 38. Olağan Kurultayı bir kez daha olaylı geçti. "Değişimciler" yani İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen mücadelede gerginlik tavan yaptı. Kongrede söz alan eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki, gösterdi.
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