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CHP kentsel dönüşümü rafa kaldırdı! Temeli kazılan konutlarda tek çivi çakılmadı

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:07
İzmir Gaziemir'de kentsel dönüşüm için temeli kazılan konutlarda tek çivi çakılmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan AK Parti Gaziemir Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.
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