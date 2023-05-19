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CHP kanalında 7'li koalisyonu yerden yere vurdu! Ersan Şen: Birisi almış vekilleri tanıtıyor öbürü küsmüş sesi çıkmıyor

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Giriş: 19.05.2023 01:29
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. HDP, PKK ve FETÖ'nün desteğine rağmen ilk turda başarısız olan Kılıçdaroğlu'nu CHP kanalı Sözcü'de ağır eleştiren Ceza Hukukçusu Ersan Şen bu sefer de yedili koalisyonu hedef aldı. Şen yaptığı açıklamada "Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca CHP'nin oy sayımıyla ilgili yaptığı iftiralara ilişkin de "Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et." dedi.
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