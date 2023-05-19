19 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP kanalında 7'li koalisyonu yerden yere vurdu! Ersan Şen: Birisi almış vekilleri tanıtıyor öbürü küsmüş sesi çıkmıyor
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. HDP, PKK ve FETÖ'nün desteğine rağmen ilk turda başarısız olan Kılıçdaroğlu'nu CHP kanalı Sözcü'de ağır eleştiren Ceza Hukukçusu Ersan Şen bu sefer de yedili koalisyonu hedef aldı. Şen yaptığı açıklamada "Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca CHP'nin oy sayımıyla ilgili yaptığı iftiralara ilişkin de "Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et." dedi.