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CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

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Giriş: 07.05.2021 10:56
Güncelleme:07.05.2021 11:02
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. Öte yandan Süleyman Karabulut'un, bu olayın kapatılması için ailesine para verdiği öne sürüldü. Bu yaşananlar sonrası Karabulut görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. İddialara ilişkin adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Öte yandan Adalet ve Kalınma Partisi Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, CHP'de yaşanan bu skandal üzerine bir açıklama yaptı. Yaşananlara sert tepki gösteren Koca, “Üzülerek belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen ses çıkarmayan CHP’li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler.” dedi.
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