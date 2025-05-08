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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 15:13
Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldiğinde çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu 26 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi
CHP’li Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi
CHP'li Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi
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