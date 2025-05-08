08 Mayıs 2025, Perşembe
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi
Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldiğinde çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu 26 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.