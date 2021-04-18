CHP ile FETÖ arasındaki söylem birliğinin sırrı ne?

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP ile FETÖ'nün söylem birliği yorumladı. Örnekler üzerinden bu benzerlikleri inceleyen Karaman, çarpıcı detaylar açıkladı. Nazif Karaman ayrıca CHP'li Faik Öztrak hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...