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CHP HDP'ye kapalı kapılar ardında ne söz verdi? CHP Ergin'i neden aday yaptı?

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 15:03
CHP'de Sadullah Ergin İYİ Parti'de İdris Naim Şahin krizi büyüyor. CHP Sadullah Ergin'i neden aday yaptı? Siyaset Bilimci Onur Erim konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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