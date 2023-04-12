CHP HDP'ye kapalı kapılar ardında ne söz verdi? CHP Ergin'i neden aday yaptı?

CHP'de Sadullah Ergin İYİ Parti'de İdris Naim Şahin krizi büyüyor. CHP Sadullah Ergin'i neden aday yaptı? Siyaset Bilimci Onur Erim konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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