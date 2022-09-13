13 Eylül 2022, Salı
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CHP-HDP pazarlığı deşifre oldu! HDP'nin destek şartı ne?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasından sonra CHP-HDP pazarlığı ortaya çıktı. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemek için CHP'ye 3 şart koştuğu iddia edildi. Ankara kulisleri bu iddialarla çalkalanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabir Uğurbaş aktardı.