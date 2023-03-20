20 Mart 2023, Pazartesi
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CHP grubunun yarısı liste dışı! CHP ile 4 parti arasında pazarlık sürüyor
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular bugün son bulacak. Kulislere göre; CHP'de mevcut vekillerin yarısı listeye giremeyecek. Zira Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını destekleyen Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partilerine CHP listelerinden yer verecek. Bu da CHP'de yeni bir krize yol açacak. İşte muhalefet kulislerine yansıyanlar...