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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi...

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Giriş: 10.04.2025 02:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'cuntacı' ifadelerini kullanırken bugün de Şişli'de düzenlediği mitingte skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Özel, açıklamasında, 'Haddini bil, tek adam' şeklinde hadsiz ifadeler kullandı. Sosyal medyada Özgür Özel'in açıklamalarına tepki yağdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi...
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