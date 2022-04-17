17 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı | Hiç AK Parti üyesi olmamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı | Hiç AK Parti üyesi olmamış

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2022 20:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir kültür merkezinde, üye katılım programı düzenlemiş, buradaki törende ismi Ayşe Arayan olarak geçen ve sözde AK Parti üyesi olduğu ifade edilen vatandaşın üye kartını kürsüye vurma şovuyla CHP'ye katıldığı görüntüler komuoyuna servis edilmişti.
Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı
Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
İstanbullulara bir zam daha!
İstanbullulara bir zam daha!
Vesayetin hikayesi
Vesayetin hikayesi
Başkan Erdoğan’dan Paskalya mesajı
Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
PKK’ya Abluka operasyonu
PKK’ya Abluka operasyonu
Başkan Erdoğan sanatçılarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan sanatçılarla iftarda buluştu
e-Muhtıra’ya giden yol nasıl kuruldu?
e-Muhtıra'ya giden yol nasıl kuruldu?
Sedef hastalığı tarihe karşıyor!
Sedef hastalığı tarihe karşıyor!
Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı!
Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı!
Daha Fazla Video Göster