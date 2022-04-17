CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı | Hiç AK Parti üyesi olmamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir kültür merkezinde, üye katılım programı düzenlemiş, buradaki törende ismi Ayşe Arayan olarak geçen ve sözde AK Parti üyesi olduğu ifade edilen vatandaşın üye kartını kürsüye vurma şovuyla CHP'ye katıldığı görüntüler komuoyuna servis edilmişti.