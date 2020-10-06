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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye sahip çıktı

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Giriş: 06.10.2020 23:56
Güncelleme:07.10.2020 00:09
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani soruşturması için söylediği sözlerle HDP ittifaklarını gözler önüne serdi. Kobani soruşturmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, HPD'li vekillerin tutuklanması ile asıl hedefin millet ittifakı olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu gruptaki konuşmasında HDP'ye haksızlık yapıldığını iddia ederek 'HDP'nin yanındayız' dedi.

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan bir kez daha HDP itirafı geldi. Kobani olayı soruşturmasında tutuklanan HDP'li vekillerin, millet ittifakına zarar vermek için içeri alındığını iddia ederek, CHP-HDP ortaklığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, HDP'nin de yanında olduklarını ifade etti.

İNCE'DEN CHP-HDP İTTİFAKINA GÖNDERME

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

Daha önce de CHP'nin içinden bir isim bu ittifaka gönderme yapmıştı. İnce mitinginde terör ile ilişkisi olanları aramızda istemiyoruz demişti. Muharrem İnce, hareketine katılamayacak olanları HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı.

İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" dedi.

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