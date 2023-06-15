CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek

Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve seçim sonuçlarını MYK'ya fatura eden Kılıçdaroğlu önümüzdeki kurultayda adaylığa hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in de aday olma ihtimali yüksek. Bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldığı yayında yaptığı açıklamada "Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağını duyurdu. Kuşoğlu kaybedilen 28 Mayıs seçimlerine ilişkin ise "İletişim konusunda yanlışlar yaptık" dedi. İşte detaylar...