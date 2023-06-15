15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 18:03
Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve seçim sonuçlarını MYK'ya fatura eden Kılıçdaroğlu önümüzdeki kurultayda adaylığa hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in de aday olma ihtimali yüksek. Bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldığı yayında yaptığı açıklamada "Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağını duyurdu. Kuşoğlu kaybedilen 28 Mayıs seçimlerine ilişkin ise "İletişim konusunda yanlışlar yaptık" dedi. İşte detaylar...
Kılıçdaroğlu’nu aday gösterecekler
"Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekler"
CHP’de genel başkan kim olacak?
CHP'de genel başkan kim olacak?
Kruvaziyer turizminde 10 yılın rekoru geldi
Kruvaziyer turizminde 10 yılın rekoru geldi
CHP’de koltuk savaşlarının dünü ve bugünü!
CHP’de koltuk savaşlarının dünü ve bugünü!
’Harmandalı Çöplüğü kapatılsın’ davası!
'Harmandalı Çöplüğü kapatılsın' davası!
19 ilçe il olacak!
19 ilçe il olacak!
Skandal sonrası harekete geçildi
Skandal sonrası harekete geçildi
İstanbul’da rezidansta korkutan yangın
İstanbul'da rezidansta korkutan yangın
İzmir açıklarında FETÖ operasyonu
İzmir açıklarında FETÖ operasyonu
Yılmaz’dan önemli açıklamalar
Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’na kırsal kesim tepkisi
Kılıçdaroğlu'na kırsal kesim tepkisi
TBMM Başkanı Anıtkabir’de!
TBMM Başkanı Anıtkabir’de!
Daha Fazla Video Göster