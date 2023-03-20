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CHP fondaşı İsmail Saymaz'dan bir deprem yalanı daha! AFAD ve TSK'ya iftiraya ses kayıtlı yanıt

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Giriş: 20.03.2023 12:29
Son dakika haberleri | CHP fondaşı isimlerden olan İsmail Saymaz, Halk TV'de yazdığı yazıda bir kez daha deprem üzerinden provokasyon yaparak AFAD ve TSK'ya iftira attı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Saymaz'ın iddiasını yayınladığı ses kaydıyla çürüttü.
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