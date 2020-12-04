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"Canan Kaftancıoğlu örtbas ediyor" | CHP’li eski yönetici Hüseyin Koç taciz skandalını anlattı...

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Giriş: 04.12.2020 20:12
Güncelleme:04.12.2020 20:13
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Sultangazi'deki tacizlerin ifşa edilmesinin ardından Esenler ilçe teşkilatında da benzer cinsel saldırıların olduğu ortaya çıktı. CHP’li eski yönetici Hüseyin Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun taciz olaylarını örtbas ettiğini ve tacizcilerin partiden ihraç edilmediğini ileri sürdü.

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkanlığı'ndaki taciz skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte diğer ilçe teşkilatlarındaki taciz olayları çorap söküğü gibi gelmeye başladı.

Son olarak taciz ve cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen ilçe esenler oldu.

CHP'li eski yönetici Hüseyin Koç, taciz olaylarını İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiğini ancak kimsenin dilekçesi ile ilgilenmediğini söyledi.

Hüseyin Koç, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan'a da Esenler İlçe Teşkilatındaki taciz olaylarını anlattım, ancak o da gereğini yapmadı" dedi.

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