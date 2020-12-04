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İYİ Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Neslihan Yalçınkaya'dan CHP'ye çok sert "taciz" tepkisi

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Giriş: 04.12.2020 23:14
Güncelleme:04.12.2020 23:41
İYİ Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Neslihan Yalçınkaya, CHP’de yaşanan taciz skandalları hakkında A Haber’e konuştu. Yalçınkaya, “Bütün kadın derneklerimizin, bütün kadın kollarımızın, bütün parti olarak gerek CHP, İYİ Parti, AK Parti, MHP’yi gözetmeksizin bütün partilerde kadınlarımızı el birliğiyle sesimizi çıkarması, bu olaya gerekli tepkileri göstermesi lazım. Ben şahsen, şahsım adına kınıyorum” dedi.
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