CHP - DEM'in kirli planı! Yol haritası Kandil'den! A Haber'de bombardıman: PKK CHP'yi dizayn ediyor

CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor. Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Görünürde kavga, arka planda ittifak tiyatrosuyla yerel seçimlere giden CHP ve DEM arasında kapalı kapılar ardında neler oluyor? Uzman gazeteciler "kandil uzlaşısı"nı A Haber'de enine boyuna değerlendirdi.