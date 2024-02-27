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CHP - DEM'in kirli planı! Yol haritası Kandil'den! A Haber'de bombardıman: PKK CHP'yi dizayn ediyor

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Giriş: 27.02.2024 00:44
CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor. Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Görünürde kavga, arka planda ittifak tiyatrosuyla yerel seçimlere giden CHP ve DEM arasında kapalı kapılar ardında neler oluyor? Uzman gazeteciler "kandil uzlaşısı"nı A Haber'de enine boyuna değerlendirdi.
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