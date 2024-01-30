CHP, DEM ve TİP'ten Gazi Meclis'te büyük saygısızlık! Anayasa kitapçığını fırlatan isim PKK'dan oy isteyen CHP'li Aysu Bankoğlu...

Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği Gazi Meclis'te okunan kararla düşürüldü. Kararın okunması sırasında CHP, DEM ve TİP'li milletvekilleri büyük bir saygısızlığa imza attı. Kararın okunmasını engellenmeye çalışmalarının yanı sıra, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne CHP’nin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Bankoğlu 2019 yerel seçimleri öncesi açık açık terör propagandası yapmış canlı yayın sırasında “31 Mart seçimlerinde PKK’lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz” demişti.