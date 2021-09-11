11 Eylül 2021, Cumartesi
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CHP CHP'den nasıl tasfiye edildi? İşte yanıtı
98. yılını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) özellikle son 11 yılında yaşananlar damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmasıyla CHP'deki sert dönüşüm süreci başladı. 11 yıllık süreçte CHP yönetimi içerideki muhaliflerin sert eleştirilerini üzerine çekti. Peki CHP nasıl Y-CHP'ye nasıl dönüştürüldü? İşte CHP'nin eski yönetiminde isimlerin ağzından flaş sözler...