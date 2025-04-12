CHP adaylık hesapları karıştı | Şaibeli kurultay ve belediyeler patlayan krizler

CHP'de hesaplar iyice karıştı. Genel Başkan Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması halinde ne yapacakları tartışmasına, B planını devreye sokarak cevap verdi. "En yüksek oyu kim alacaksa o aday olur" dedi. Şaibeli kurultay soruşturması da derinleşti. Savcılık 552 şüphelinin TAPU ve SGK kayıtlarını istedi. CHP'li Konak Belediyesi'nin başı ise tazminatlarını ödemediği işçilerle dertte. Maaşlarını uzun zamandır tam olarak alamayan işçiler zaten eylemdeydi. Şimdi de tazminat krizi patlak verdi. Konak Belediyesi, işçilerin maaş ve tazminatlarını ödemek için bankadan tam 60 milyon lira kredi çekti fakat emekli olan 27 işçiye, 'kasada para olmadığı' gerekçesiyle kıdem tazminatları ödenmedi. CHP'li Urla Belediyesi'ne ait iş makineleri, moloz ve evsel atık yığınlarıyla ormanlık alanı çöplüğe çevirdi.

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