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Cezasızlık algısı nasıl bitecek? A Haber'de değerlendirdi

Cezasızlık algısı nasıl bitecek? A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 11:37
Toplumda tepkiye neden olan "cezasızlık algısı" nasıl ortadan kalkacak? Artan şiddetin nedeni ne? SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Discord ile ilgili konuşan Eraslan, "Suç dünyasının iletişim aracı oldular" dedi.
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