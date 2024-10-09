Cezasızlık algısı nasıl bitecek? A Haber’de değerlendirdi

Toplumda tepkiye neden olan "cezasızlık algısı" nasıl ortadan kalkacak? Artan şiddetin nedeni ne? SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Discord ile ilgili konuşan Eraslan, "Suç dünyasının iletişim aracı oldular" dedi.

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