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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Paris Anlaşması açıklaması

AA
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Giriş: 01.11.2021 13:33
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız." dedi. Öte yandan Kurum, "2053'e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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