Cevdet Yılmaz: Türkiye dijital devlette Avrupa’nın önünde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen e-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı’na katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve üst düzey isimlerin de yer aldığı programda yeni sistem tanıtıldı. Yılmaz, “Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa’nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülkedir” dedi. Türkiye’nin 2002’den bu yana dijitalleşmede büyük yol kat ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Vatandaşımızın hayatı kolaylaştı, devlet-millet bağı güçlendi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin e-Devlet alanında 2022-2024 döneminde en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülü aldığını hatırlattı. Bugün 98 milyonun üzerinde kullanıcının e-Devlet’ten faydalandığını, nüfusun yüzde 80’inin sistemi aktif kullandığını açıkladı. Yeni mobil uygulama ile KKTC vatandaşlarının kredi raporlarından doğum-ölüm belgelerine, askerlik ve eğitim işlemlerinden vergi ve sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda kolay erişim sağlayacağını duyurdu. “Ne tecrübemiz varsa kardeş ülke KKTC ile paylaşmaya hazırız, birlikte başaracağız” dedi. Yılmaz, Kıbrıs gençlerinin dijital dönüşüme hazır olduğunu belirterek, “Neden Kıbrıs’tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın?” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de dijitalleşmenin kamu hizmetlerinden adalet sistemine kadar her alanda köklü dönüşüm getirdiğini söyledi. Lansman sonrası uygulamanın yoğun kullanımının önemine değinen Yılmaz, “Eksikler geri bildirimle tamamlanacak” mesajı verdi. KKTC e-Devlet mobil uygulamasının Kıbrıs halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN