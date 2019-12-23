Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yargılanmasına bugün başlandı! İşte İlk ifadeleri...

Ordu'da, Ceren Özdemir´i, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00´da başlayan duruşmaya, Ceren´in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katıldı. Özgür Ardıç mahkemede ilk ifadesinde, ""Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedik. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil." dedi. Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada, duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.