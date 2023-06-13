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Cemil Meriç anısına | 36 yıl önce aramızdan ayrıldı! Karalıkta yaşayan ışık, modern çağı filozofu

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 13:36
Güncelleme:13.06.2023 13:38
A Haber insanların düşünce hayatını derinden etkilen yazarımızın Cemil Meriç'in portresini ekranlara taşıdı. O Türk edebiyatının mütefekkiriydi. Bugün Cemil Meriç'in 36 yol önce aramızdan ayrılışının yıldönümü.
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