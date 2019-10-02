Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü? | Video

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için giren ancak bir daha çıkamayan dünyaca ünlü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen cesedinin nerede olduğu sorusu güncelliğini koruyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, korkunç cinayetin perde arkasını A Haber'e açıkladı.