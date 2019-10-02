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02.10.2019
Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü? | Video
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için giren ancak bir daha çıkamayan dünyaca ünlü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen cesedinin nerede olduğu sorusu güncelliğini koruyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, korkunç cinayetin perde arkasını A Haber'e açıkladı.
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