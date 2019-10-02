Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Albay Mutreb'in sır dolu 17 saati! | Video

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ve cinayeti örtbas etmek için akıl almaz yollara başvuran infaz timinin görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Görüntüler arasında en dikkat çeken isim ise Mahir Abdulaziz Mutreb’di; yani nam-ı diğer “cellat”… 15 kişi arasında Prens Selman'a en yakın olan isimlerden biriydi Prens Selman'ın yanında daha önce de defalarca görüntülenmişti. İşte Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Albay Mutreb'in sır dolu 17 saati…



