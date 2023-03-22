Çekirge Dağı yerinden oynadı! Nurhak’ın altından 3 fay geçiyor

Asrın felaketinde Adıyaman'daki Çekirge Dağı da yerinden oynadı. Hem derin yarıklar oluştu, hem de dağ eteklerindeki köye doğru kaydı. Kahramanmaraş Nurhak'ta da fayın geçtiği üç mahallede yıkım büyük oldu.

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