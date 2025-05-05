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Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek! Trafikte dehşet saçanlara hapis yolu

Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek! Trafikte dehşet saçanlara hapis yolu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 17:37
4. Yargı Reformu Strateji Belgesiyle birlikte önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklenen paketle kamu düzenini bozan, trafikte dehşet saçanlar ya da çeşitli organizasyonda havaya ateş açanlar için hapis cezaları kapıda olacak. İşte detaylar...
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Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek! Trafikte dehşet saçanlara hapis yolu
Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek!
Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek!
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