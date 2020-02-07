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07.02.2020

Canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na flaş çağrı: Namus sözünü tut! |Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarılan işçiler direnişlerine devam ediyor. İşten çıkarılan bir işte A Haber ekranında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. İşten çıkarılan güvenlik görevlisi işçi, "Hakkımız olan işimizi geri istiyoruz. Herkese diktatör diyorlar ama asıl diktatörlük İBB'de yaşanıyor. İmamoğlu, 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım' diye namus sözü vermişti. İmamoğlu'nun 168 gündür namus sözünü tutmasını bekliyoruz. Hiçbir şekilde namus sözünü tutmadığı gib yanımıza dahi uğramıyor. Biz komisyon ve kanunlar önünde kendimizin haklı olduğunu ispatladık. Hiç kimsenin disiplin cezası yok. Kesinlikle diktatörlük yaparak bizi işimizden ettiler, ekmeğimizi gasp ettiler" ifadelerini kullandı.

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