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Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Lübnan’da koronavirüs hakkında bilgi veren muhabir canlı yayında yüksek ateş nedeniyle bir anda yere yığıldı. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhabir hakkında açıklama yapan doktorlar, virüse dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ancak aşırı yorgunluk ve yaşadığı stresten dolayı olduğunu belirtti.
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