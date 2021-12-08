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Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 13:50
CHP'li Çankaya Belediyesi'nin ilçede konut parselinde izinsiz açılan ticarethanelere göz yumduğu ortaya çıktı. İlçe belediyesi, iki caddenin "Ticaret yolu" olarak tescillenmesi için Büyükşehir Meclisi'nden onay istedi. Ancak meclisin ret kararına rağmen iş yerleri açıldı.
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