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Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu ile alay etti: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 09:40
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısında bulunarak dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise değişim tartışmalarıyla ilgili "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" ifadelerini kullanarak 'devam' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki 'koltuk' kavgasına Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Parti içindeki değişim tartışmalarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullandı.
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