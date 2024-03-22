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Canan Kaftancıoğlu adliyede! CHP'ye para sayma soruşturması

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 16:18
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere adliyeye geldi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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CHP’ye para sayma soruşturması
CHP'ye para sayma soruşturması
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