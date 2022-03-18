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Çanakkale’de yazılan destanın ardından kalanlar A Haber’de

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Giriş: 18.03.2022 10:32
Güncelleme:18.03.2022 10:34
Tarihçi olan ve Seddülbahir Müzesi sahibi Ahmet Uslu Çanakkale Zaferi’nden geriye kalan malzemeleri A Haber ekranlarında gösterdi ve hikayelerini anlattı. Çanakkale’de çarpışan mermilerin simge olduğunun altını çizen Ahmet Uslu, “Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışan çok büyük gemiler vardı. Bunlardan biri Ocean’dı. Batmaz denilen gemiler battı.” ifadelerini kullandı.
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