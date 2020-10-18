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Çanakkale Boğazı’nda "Kanuni" heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni'yi vatandaşlar kıyıdan Türk bayraklarıyla selamladı. İşte o görüntüler...
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni'yi vatandaşlar kıyıdan Türk bayraklarıyla selamladı. İşte o görüntüler...