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Çanakkale Boğazı’nda "Kanuni" heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

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Giriş: 18.10.2020 10:45
Güncelleme:18.10.2020 11:02
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni'yi vatandaşlar kıyıdan Türk bayraklarıyla selamladı. İşte o görüntüler...

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni'yi vatandaşlar kıyıdan Türk bayraklarıyla selamladı. İşte o görüntüler...

Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA "KANUNİ" HEYECANI! KARADENİZ YOLUNDA! VATANDAŞLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA SELAMLADI

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