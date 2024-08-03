Cama çıkan çocuk ölümden döndü! Pencereye çıkan çocuk korkuttu

İstanbul Sarıyer'de 5. kattaki evlerinin camından çıkan 3 yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Neyse ki korkulan olmadı küçük çocuk son anda kurtarıldı. Mahalleli ise rahat bir nefes aldı.

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