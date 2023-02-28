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Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne afetzedeler randevusuz gidebilecekler

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 08:55
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde afetzede polikliniği oluşturuldu. Depremzedeler randevusuz hizmet alabilecek. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan psikiyatri uzmanı Drç Hüseyin Şehit Burhan anlattı.
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