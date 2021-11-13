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Call of Duty: Vanguard'da büyük skandal! Kur'an-ı Kerim’i hedef aldılar

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Giriş: 13.11.2021 22:58
Dünyaca ünlü oyun serisi Call of Duty'de büyük skandal! Dijital oyunlar üzerinden özellikle çocukların zihin dünyasını bulandıran Batılı şirketler oyunlarında baştan sona subliminal mesajlar barındırarak dini, ahlaki ve insani birçok değeri yerle bir etmeyi hedefliyor. Bu skandalın son örneği dünyaca ünlü oyun firmasının son oyunu Call of Duty: Vanguard'da yer aldı. Oyunda kana bulanmış Kur’an-ı Kerim sayfaları tepki çekti. Tepkilerin ardından şirket, söz konusu sahneler nedeniyle Müslüman kullanıcılardan özür diledi.
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