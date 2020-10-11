Çalışmaları görüntüleyen A Haber'e engel! CHP'li İBB'den peyzaj skandalı!

Son dakika haberi... İstanbul'un simgesi olan peyzajları kaldırıp yerine graffiti yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, çalışmaları görüntüleyen A Haber'e saldırdı. Görüntü alan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı engellenmeye çalışırken, yoldan geçen vatandaşlar da "Her şey gerçekten çok güzel oldu!" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İstanbul'un simgesi olan cami figürlerini kaldıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, şimdi de yol kenarındaki peyzaj çalışmalarını tek tek kaldırmaya başladı.

İstanbul'daki yeşil alanları kaldırıp "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında graffiti çalışması başlatan İBB'ye vatandaşlar da sert tepki geldi.

Üsküdar'daki çalışmaları görüntülemek için olay yerine giden A Haber ekibi büyük bir şok yaşadı.

Yoldan geçen vatandaşlar röportaj yapan ve bir yandan da çalışmaları görüntüleyen A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, İBB'li çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Kameramana müdahale eden İBB çalışanı, "Dışarı çıkın" diye uzaklaştırmaya çalıştı.

O anlarda yoldan geçen bir vatandaş ise, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "Her şey çok güzel olacak! CHP kızıyordu ya bu ne böyle yazık günah değil mi? Bu da bizim paramız değil mi? Bunlara yazık günah değil mi? O boyamaların ne olduğunu anlamayacağız!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İBB'li çalışanların peyzaj çalışmaları sırasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüntülendi.